Російські війська підірвали частину боєприпасів на майданчику Запорізької АЕС

Російсько-окупаційні війська підірвали частину боєприпасів на майданчику Запорізької атомної електростанції біля руїн учбово-тренувального центру та енергоблоку №1.

Державне підприємство Енергоатом наголосило, що російська армія планує далі здійснювати підриви на найбільшому ядерному об’єкті Європи.

– Під час вибухів персонал залишав робочі місця. Які ще теракти потрібні для рішучих дій партнерів, зокрема, МАГАТЕ? – запитали в Енергоатомі.

Наразі невідомо, чи змінився радіаційний фон на території Запорізької АЕС після вибухів, наголосили в Енергоатомі.

Російсько-окупаційні війська захопили Запорізьку атомну електростанцію. Вони планували розпочати так звану “утилізацію” боєприпасів прямо на майданчику станції біля руїн учбово-тренувального центру ЗАЕС.

Російська армія використовує територію Запорізької атомної електростанції як свою військову базу.

Фото: ЗАЕС