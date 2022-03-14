14 березня російські військові завдали авіаудару по центру Харкова. Пошкоджено чотириповерховий житловий будинок.

Інформація щодо жертв та постраждалих уточнюється. Підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій проводять пошукові роботи.

На місці авіаудару працюють 22 рятувальники та 5 одиниць техніки.

Російські загарбники цинічно обстрілюють в Україні не лише військові об’єкти, а й житлові квартали, лікарні, садочки, школи.

Під час спроби штурму Харкова путінські загарбники отримували команду стріляти у цивільних мешканців та дітей. Про це повідомили в СБУ після успішного перехоплення розмови двох військовослужбовців РФ.

Також перехоплена розмова підтверджує інформацію про те, що із 2 тис. бойовиків так званої ЛНР, які захотіли штурмувати Харків, зараз у живих залишилися лише 20-25 осіб.

Вранці 14 березня російські війська обстріляли житловий будинок у Києві на Оболоні та завод Антонов у Святошинському районі столиці. Внаслідок обстрілу будинку в Києві на Оболоні двоє людей загинули.