Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 19 день війни
Вбили Вбили
90 дітей
Поранили Поранили
>100 дітей
Факти / Надзвичайні події

У Харкові російські військові завдали авіаудару по житловому будинку

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
У Харкові російські військові завдали авіаудару по житловому будинку

14 березня російські військові завдали авіаудару по центру Харкова. Пошкоджено чотириповерховий житловий будинок.

Інформація щодо жертв та постраждалих уточнюється. Підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій проводять пошукові роботи.

На місці авіаудару працюють 22 рятувальники та 5 одиниць техніки.

Російські загарбники цинічно обстрілюють в Україні не лише військові об’єкти, а й житлові квартали, лікарні, садочки, школи.

Під час спроби штурму Харкова путінські загарбники отримували команду стріляти у цивільних мешканців та дітей. Про це повідомили в СБУ після успішного перехоплення розмови двох військовослужбовців РФ.

Також перехоплена розмова підтверджує інформацію про те, що із 2 тис. бойовиків так званої ЛНР, які захотіли штурмувати Харків, зараз у живих залишилися лише 20-25 осіб.

Вранці 14 березня російські війська обстріляли житловий будинок у Києві на Оболоні та завод Антонов у Святошинському районі столиці. Внаслідок обстрілу будинку в Києві на Оболоні двоє людей загинули.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка