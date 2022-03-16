В городе Буча, под Киевом российские оккупанты совершили погром в административном здании Бучанского городского совета.
Об этом сообщается на Facebook-странице горсовета.
Также российские военные пленили сотрудников городского совета и волонтеров, которые до последнего под обстрелами помогали жителям Бучи.
Полный список пленных таков:
- Гапченко Дмитрий Александрович;
- Черкасский Леонид Ефимович;
- Цыган Николай Владимирович;
- Ющенко Анатолий Викторович;
- Уманец Владимир Александрович (охрана);
- Матюк Сергей Александрович.
Отмечается, что оккупанты выбросили их паспорта и другие документы, когда бежали.
9 марта сообщалось, что российские агрессоры не выпускали из Бучи и Гостомеля 50 автобусов с мирными жителями, которых должны были эвакуировать в Киев.
В Бучанском горсовете сказали, что договориться с россиянами так и не удалось.
Фото: Бучанский горсовет