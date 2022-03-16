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Факты / Происшествия

Оккупанты взяли в плен волонтеров и сотрудников Бучанского горсовета

Марта Бондаренко редактор ленты
Оккупанты взяли в плен волонтеров и сотрудников Бучанского горсовета

В городе Буча, под Киевом российские оккупанты совершили погром в административном здании Бучанского городского совета.

Об этом сообщается на Facebook-странице горсовета.

Также российские военные пленили сотрудников городского совета и волонтеров, которые до последнего под обстрелами помогали жителям Бучи.

Полный список пленных таков:

  • Гапченко Дмитрий Александрович;
  • Черкасский Леонид Ефимович;
  • Цыган Николай Владимирович;
  • Ющенко Анатолий Викторович;
  • Уманец Владимир Александрович (охрана);
  • Матюк Сергей Александрович.

Отмечается, что оккупанты выбросили их паспорта и другие документы, когда бежали.

9 марта сообщалось, что российские агрессоры не выпускали из Бучи и Гостомеля 50 автобусов с мирными жителями, которых должны были эвакуировать в Киев.

В Бучанском горсовете сказали, что договориться с россиянами так и не удалось.

Фото: Бучанский горсовет

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