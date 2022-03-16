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Факти / Надзвичайні події

Окупанти взяли у полон волонтерів та співробітників Бучанської міськради

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Окупанти взяли у полон волонтерів та співробітників Бучанської міськради

У місті Буча, що під Києвом російські окупанти вчинили погром в адміністративній будівлі Бучанської міської ради.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці міськради.

Також російські військові взяли у полон співробітників міської ради та волонтерів, які до останнього під обстрілами допомагали мешканцям Бучі.

Повний список полонених такий:

  • Гапченко Дмитро Олександрович;
  • Черкаський Леонід Юхимович;
  • Циган Микола Володимирович;
  • Ющенко Анатолій Вікторович;
  • Уманець Володимир Олександрович (охорона);
  • Матюк Сергій Олександрович.

Зазначається, що окупанти викинули їхні паспорти та інші документи, коли тікали.

9 березня повідомлялося, що російські агресори не випускали із Бучі та Гостомеля 50 автобусів з мирними мешканцями, яких мали евакуювати до Києва.

У Бучанській міськраді заявили, що домовитися з росіянами так і не вдалося.

Фото: Бучанська міськрада

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