У місті Буча, що під Києвом російські окупанти вчинили погром в адміністративній будівлі Бучанської міської ради.
Про це повідомляється на Facebook-сторінці міськради.
Також російські військові взяли у полон співробітників міської ради та волонтерів, які до останнього під обстрілами допомагали мешканцям Бучі.
Повний список полонених такий:
- Гапченко Дмитро Олександрович;
- Черкаський Леонід Юхимович;
- Циган Микола Володимирович;
- Ющенко Анатолій Вікторович;
- Уманець Володимир Олександрович (охорона);
- Матюк Сергій Олександрович.
Зазначається, що окупанти викинули їхні паспорти та інші документи, коли тікали.
9 березня повідомлялося, що російські агресори не випускали із Бучі та Гостомеля 50 автобусів з мирними мешканцями, яких мали евакуювати до Києва.
У Бучанській міськраді заявили, що домовитися з росіянами так і не вдалося.
Фото: Бучанська міськрада