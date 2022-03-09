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Факты / Украина / Общество

Эвакуация из Бучи и Гостомеля сорвана – заблокированы 50 автобусов

Валентина Летяк редактор ленты
Евакуація з Бучі

Российские агрессоры не выпускают из Бучи и Гостомеля 50 автобусов с мирными жителями, которых должны были эвакуировать в Киев.

В Бучанском горсовете говорят, что договориться с россиянами так и не удалось.

– 50 автобусов остаются заблокированными. Из Ворзеля эвакуация продолжается: уже второй спасательный круг совершили водители и перевозят жителей в Киев, – говорится в сообщении.

О возможности эвакуироваться в ближайшие дни обещают оперативно сообщить.

Во время вывоза дюдей из Демидова Киевской области 9 марта враг открыл огонь.

В результате обстрела погиб полицейский, старший сержант Алексей Пономаренко, еще один правоохранитель и мирный житель тяжело ранены, их доставили в больницу.

Фото: Бучанська міськрада

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