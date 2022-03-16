Правоохранительные органы Харьковской области продолжают фиксировать и документировать военные преступления РФ на территории региона.

Об этом сообщают в пресс-службе Нацполиции.

Так, против мирных жителей Харькова и пригорода российский враг использует кассетные бомбы, накрывает тяжелым артиллерийским огнем из Градов и Смерчей, расстреливает крылатыми ракетами.

В городе разрушены исторический центр, жилые микрорайоны, школы, больницы, детские сады, объекты инфраструктуры.

В полиции отмечают, что разрушенные дома привлекают мародеров, и правоохранителям приходится бороться еще и с этим видом преступности.

– Для оперативного реагирования на сообщения граждан круглосуточно работает служба 102, действует чат-бот в мессенджере телеграмм @Kharkiv102_bot, – сообщают в Нацполиции.

Спасатели ежедневно выезжают на разминирование неразорванных снарядов, которых на улицах много. Полиция и ГСЧС напоминают, что трогать опасные предметы запрещено, нужно сразу звонить по номеру 102 или в ГСЧС по телефону 101.

Ранее глава Харьковской ОГА Олег Синегубов подтвердил, что в Харькове обстрелы российских захватчиков разрушили 600 домов и 50 школ. По его словам, наиболее напряженным регионом области остается Изюм.