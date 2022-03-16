Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 21 день войны
Убили Убили
103 ребенка
Ранили Ранили
>100 детей
Факты / Происшествия

РФ продолжает целенаправленно уничтожать Харьков: полиция фиксирует многочисленные военные преступления

Марта Бондаренко редактор ленты
РФ продолжает целенаправленно уничтожать Харьков: полиция фиксирует многочисленные военные преступления

Правоохранительные органы Харьковской области продолжают фиксировать и документировать военные преступления РФ на территории региона.

Об этом сообщают в пресс-службе Нацполиции.

Так, против мирных жителей Харькова и пригорода российский враг использует кассетные бомбы, накрывает тяжелым артиллерийским огнем из Градов и Смерчей, расстреливает крылатыми ракетами.

В городе разрушены исторический центр, жилые микрорайоны, школы, больницы, детские сады, объекты инфраструктуры.

Читайте
Эвакуационные поезда из Харькова - расписание и рейсы на 16 марта 2022

В полиции отмечают, что разрушенные дома привлекают мародеров, и правоохранителям приходится бороться еще и с этим видом преступности.

– Для оперативного реагирования на сообщения граждан круглосуточно работает служба 102, действует чат-бот в мессенджере телеграмм @Kharkiv102_bot, – сообщают в Нацполиции.

Спасатели ежедневно выезжают на разминирование неразорванных снарядов, которых на улицах много. Полиция и ГСЧС напоминают, что трогать опасные предметы запрещено, нужно сразу звонить по номеру 102 или в ГСЧС по телефону 101.

Ранее глава Харьковской ОГА Олег Синегубов подтвердил, что в Харькове обстрелы российских захватчиков разрушили 600 домов и 50 школ. По его словам, наиболее напряженным регионом области остается Изюм.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка