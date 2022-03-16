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РФ продовжує цілеспрямовано знищувати Харків: поліція фіксує численні воєнні злочини

Марта Бондаренко редакторка стрічки
РФ продовжує цілеспрямовано знищувати Харків: поліція фіксує численні воєнні злочини

Правоохоронні органи Харківської області продовжують фіксувати та документувати воєнні злочини РФ на території регіону.

Про це повідомляють у пресслужбі Нацполіції.

Так, проти мирних жителів Харкова та передмістя російський ворог використовує касетні бомби, накриває важким артилерійським вогнем з Градів та Смерчів, розстрілює крилатими ракетами.

У місті зруйновані історичний центр, житлові мікрорайони, школи, лікарні, дитячі садочки, об’єкти інфраструктури.

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У поліції зазначають, що зруйновані помешкання приваблюють мародерів, і правоохоронцям доводиться боротися ще й з цим видом злочинності.

– Для оперативного реагування на повідомлення громадян цілодобово працює служба 102, діє чат-бот в месенджері телеграм @Kharkiv102_bot, – повідомляють у Нацполіції.

Рятувальники щоденно виїжджають на розмінування нерозірваних снарядів, яких на вулицях багато. Поліція та ДСНС нагадують, що торкатися небезпечних предметів заборонено, потрібно відразу телефонувати за номером 102 або до ДСНС за телефоном 101.

Раніше голова Харківської ОДА Олег Синєгубов підтвердив, що у Харкові обстріли російських загарбників зруйнували 600 будинків та 50 шкіл. Він наголосив, що найбільш напруженим регіоном області є місто Ізюм.

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Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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