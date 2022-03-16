В Луганской области российские войска продолжают обстреливать жилые дома. Об этом сообщил глава областной Луганской военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, потерпев поражение во время очередной попытки штурма Северодонецка, враг усилил обстрелы жилых кварталов областного центра и Рубежного.

В результате попадания снарядов в Рубежном загорелось 12 домов, ранены восемь местных жителей, в том числе один ребенок. Один человек – погиб. В Северодонецке возникло семь пожаров в жилом секторе. В Лисичанске снова перебит газопровод.

15 марта в городе Рубежное Луганской области российские войска обстреляли городскую больницу и три школы. Враг разрушил интернат для слабовидящих детей Хрусталик, городскую больницу и три школы. Под обстрелами погибли четыре человека.

Война в Украине длится уже 21-е сутки. Российские захватнические войска продолжают обстреливать украинские города, села, жилые дома, школы и больницы.

Фото: Сергей Гайдай