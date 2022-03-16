У Луганській області російські війська продовжують обстрілювати житлові будинки. Про це повідомив голова обласної Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, зазнавши поразки під час чергової спроби штурму Сєвєродонецька, ворог посилив обстріли житлових кварталів обласного центру та Рубіжного.

Внаслідок влучань снарядів у Рубіжному загорілося 12 будинків, поранено вісім місцевих мешканців, зокрема одна дитина. Одна людина – загинула. У Сєвєродонецьку виникло сім пожеж у житловому секторі. У Лисичанську знову перебито газопровід.

15 березня у місті Рубіжне Луганської області російські війська обстріляли міську лікарню та три школи. Ворог зруйнував інтернат для дітей з вадами зору Кришталик, міську лікарню і три школи. Під обстрілами загинули чотири людини.

Війна в Україні триває вже 21-у добу. Російські загарбницькі війська продовжують обстрілювати українські міста, села, житлові будинки, школи і лікарні.

Фото: Сергій Гайдай