Внаслідок обстрілу російськими військами 22 березня в Оболонському районі Києва загорілася вантажівка та дві будівлі.

Пожежа після влучення ворожих боєприпасів почалася о 13.10.

Столичним рятувальникам вдалося о 14.38 локалізувати пожежу і повністю ліквідувати о 15.00.

Наразі немає даних щодо жертв та постраждалих.

На місце виїжджали чотири пожежні автомобілі та 20 чоловік особового складу ДСНС.

На Оболоні загорілася вантажівка та дві будівлі: наслідки ворожих обстрілів Києва / 3 фотографии

Ввечері 20 березня внаслідок нічного ракетного обстрілу у Подільському районі Києва загинули восьмеро людей.

Російські ракети зруйнували торговельний центр, внаслідок вибухів також пошкоджено вікна навколишніх житлових будинків та припарковані поруч автомобілі.

Того ж дня, але вдень, ворожий снаряд розірвався у дворі багатоповерхівки у Святошинському районі. Постраждали шестеро людей, двох із них госпіталізували.