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Факти / Надзвичайні події

На Оболоні загорілася вантажівка та дві будівлі: наслідки ворожих обстрілів Києва

Валентина Летяк редакторка стрічки
Обстріл Оболоні

Внаслідок обстрілу російськими військами 22 березня в Оболонському районі Києва загорілася вантажівка та дві будівлі.

Пожежа після влучення ворожих боєприпасів почалася о 13.10.

Столичним рятувальникам вдалося о 14.38 локалізувати пожежу і повністю ліквідувати о 15.00.

Наразі немає даних щодо жертв та постраждалих.

На місце виїжджали чотири пожежні автомобілі та 20 чоловік особового складу ДСНС.

Обстріл Оболоні
Обстріл Оболоні
Обстріл Оболоні
Обстріл Оболоні
Обстріл Оболоні
Обстріл Оболоні
На Оболоні загорілася вантажівка та дві будівлі: наслідки ворожих обстрілів Києва / 3 фотографии

Ввечері 20 березня внаслідок нічного ракетного обстрілу у Подільському районі Києва загинули восьмеро людей.

Російські ракети зруйнували торговельний центр, внаслідок вибухів також пошкоджено вікна навколишніх житлових будинків та припарковані поруч автомобілі.

Того ж дня, але вдень, ворожий снаряд розірвався у дворі багатоповерхівки у Святошинському районі. Постраждали шестеро людей, двох із них госпіталізували.

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Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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