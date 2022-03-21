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Факты / Украина

Обстрел Подольского района Киева: 8 человек погибли, прокуратура возбудила дело

Виктория Гирко редактор ленты, кореспондент
Обстрел Подольского района Киева: 8 человек погибли, прокуратура возбудила дело

Прокуратура начала расследование вражеских ночных ракетных обстрелов Подольского района Киева. Дело открыли по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Вечером 20 марта российские военные, применяя запрещенные международным правом средства ведения войны, обстреляли ракетами Подольский район в Киеве.

В результате вражеского обстрела и пожара был разрушен торговый центр, повреждены окна в окрестных жилых домах и припаркованные рядом автомобили.

По предварительной информации, восемь человек погибли. На месте работают спасатели и правоохранители, документирующие преступление.

Также днем ​​20 марта в жилой двор Святошинского района Киева попал снаряд оккупационной армии РФ, в результате чего пострадали шесть человек, двое из них госпитализированы.

Значительные повреждения получили два дома, еще в шести окрестных зданиях взрывной волной выбило стекла. Кроме того, повреждены помещения двух школ и двух детских садов. Эвакуировано более 200 жителей поврежденных домов.

Источник: Офис генпрокурора

Фото: Офис генпрокурора

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