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Факты / Происшествия

В Херсоне оккупанты разогнали митинг за Украину слезоточивым газом

Марта Бондаренко редактор ленты
В Херсоне оккупанты разогнали митинг за Украину слезоточивым газом

Сегодня, 22 марта, херсонцы вышли в очередной раз на мирный митинг против оккупантов. Однако российские военные разогнали людей гранатами со слезоточивым газом.

Об этом сообщает Суспільне.Херсон.

Жители города собрались в центре Херсона с украинскими флагами. Но, как и вчера, захватчики решили применить против людей слезоточивый газ.

На видео с места происшествия видно, как бросают гранаты с газом. Люди одевают маски, чтобы как-то защититься, и неспеша покидают площадь.

Площадь застелил густой дым, но когда он рассеялся, часть людей вернулась.

Дальше на кадрах видно, как по улице идут российские оккупанты, а за ними — колонна вражеской техники. Украинцы в этот момент поют национальный гимн.

В Херсоне 21 марта на мирный митинг против оккупации вышли люди. Но российские захватчики бросили в толпу предмет, похожий на гранату. Первый заместитель председателя – руководитель исполнительного аппарата Херсонского областного совета Юрий Соболевский сообщил, что есть пострадавшие.

Фото: Юрий Соболевский

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