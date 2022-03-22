Сегодня, 22 марта, херсонцы вышли в очередной раз на мирный митинг против оккупантов. Однако российские военные разогнали людей гранатами со слезоточивым газом.

Об этом сообщает Суспільне.Херсон.

Жители города собрались в центре Херсона с украинскими флагами. Но, как и вчера, захватчики решили применить против людей слезоточивый газ.

На видео с места происшествия видно, как бросают гранаты с газом. Люди одевают маски, чтобы как-то защититься, и неспеша покидают площадь.

Площадь застелил густой дым, но когда он рассеялся, часть людей вернулась.

Дальше на кадрах видно, как по улице идут российские оккупанты, а за ними — колонна вражеской техники. Украинцы в этот момент поют национальный гимн.

В Херсоне 21 марта на мирный митинг против оккупации вышли люди. Но российские захватчики бросили в толпу предмет, похожий на гранату. Первый заместитель председателя – руководитель исполнительного аппарата Херсонского областного совета Юрий Соболевский сообщил, что есть пострадавшие.

Фото: Юрий Соболевский