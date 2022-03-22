Сьогодні, 22 березня, херсонці вкотре вийшли на мирний мітинг проти окупантів. Проте російські військові розігнали людей гранатами зі сльозогінним газом.

Про це повідомляє Суспільне.Херсон.

Мешканці міста зібралися у центрі Херсона з українськими прапорами. Проте, як і вчора, загарбники вирішили застосувати проти людей сльозогінний газ.

На відео з місця події видно, як кидають гранати з газом. Люди одягають маски, щоб якось захиститись, та неквапливо полишають площу.

Площу застелив густий дим, але коли він розсіявся, частина людей повернулася.

Далі на кадрах видно, як вулицею йдуть російські окупанти, а за ними – колона ворожої техніки. Українці у цей момент співають національний гімн.

Нагадаємо, що 21 березня на мирний мітинг проти окупації вийшли жителі Херсона. Російські загарбники кинули у натовп предмет, схожий на гранату. Перший заступник голови – керівник виконавчого апарату Херсонської обласної ради Юрій Соболевський повідомив, що є постраждалі.

Фото: Юрій Соболевський