Сьогодні, 22 березня, херсонці вкотре вийшли на мирний мітинг проти окупантів. Проте російські військові розігнали людей гранатами зі сльозогінним газом.
Про це повідомляє Суспільне.Херсон.
Мешканці міста зібралися у центрі Херсона з українськими прапорами. Проте, як і вчора, загарбники вирішили застосувати проти людей сльозогінний газ.
На відео з місця події видно, як кидають гранати з газом. Люди одягають маски, щоб якось захиститись, та неквапливо полишають площу.
Площу застелив густий дим, але коли він розсіявся, частина людей повернулася.
Далі на кадрах видно, як вулицею йдуть російські окупанти, а за ними – колона ворожої техніки. Українці у цей момент співають національний гімн.
Нагадаємо, що 21 березня на мирний мітинг проти окупації вийшли жителі Херсона. Російські загарбники кинули у натовп предмет, схожий на гранату. Перший заступник голови – керівник виконавчого апарату Херсонської обласної ради Юрій Соболевський повідомив, що є постраждалі.
Фото: Юрій Соболевський