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Факти / Надзвичайні події

У Херсоні окупанти розігнали мітинг за Україну сльозогінним газом

Марта Бондаренко редакторка стрічки
У Херсоні окупанти розігнали мітинг за Україну сльозогінним газом

Сьогодні, 22 березня, херсонці вкотре вийшли на мирний мітинг проти окупантів. Проте російські військові розігнали людей гранатами зі сльозогінним газом.

Про це повідомляє Суспільне.Херсон.

Мешканці міста зібралися у центрі Херсона з українськими прапорами. Проте, як і вчора, загарбники вирішили застосувати проти людей сльозогінний газ.

На відео з місця події видно, як кидають гранати з газом. Люди одягають маски, щоб якось захиститись, та неквапливо полишають площу.

Площу застелив густий дим, але коли він розсіявся, частина людей повернулася.

Далі на кадрах видно, як вулицею йдуть російські окупанти, а за ними – колона ворожої техніки. Українці у цей момент співають національний гімн.

Нагадаємо, що 21 березня на мирний мітинг проти окупації вийшли жителі Херсона. Російські загарбники кинули у натовп предмет, схожий на гранату. Перший заступник голови – керівник виконавчого апарату Херсонської обласної ради Юрій Соболевський повідомив, що є постраждалі.

Фото: Юрій Соболевський

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