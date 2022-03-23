Російські загарбники знищили у Маріуполі будівлю Художнього музею імені Архипа Куїнджі. Там зберігалися оригінали картин всесвітньо відомих майстрів. Про це повідомили у Міській раді Маріуполя.

За словами голови Національної спілки художників України Костянтина Чернявського, оригіналів робіт Архипа Куїнджі на момент обстрілу в музеї не було – там залишалися лише копії авторства Андрія Яланського й Олександра Ольхова.

Але повідомляється, що у музеї зберігалися оригінали картин інших українських художників, зокрема Івана Айвазовського, Миколи Глущенка, Тетяни Яблонської, Михайла Дерегуса тощо.

Чи вдалося врятувати роботи митців та яка їхня доля наразі – невідомо.

Фонд музею налічував приблизно 2 тис. експонатів, враховуючи твори живопису, декоративно-ужиткового мистецтва, графіки та скульптури.

У Маріупольській міській раді наголошують, що росіяни свідомо вбивають мирне населення міста, продовжують знищувати критичну інфраструктуру, культуру та все українське.

Ввечері 16 березня російські загарбники знищили Драматичний театр у Маріуполі. Путінських посіпак не зупинило навіть попередження українських військових: із супутникових знімків неозброєним оком було помітно великі білі написи ДІТИ з обох боків будівлі театру.

Джерело: Маріупольська міська рада