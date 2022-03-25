Пожар под Киевом: жителей столицы просят закрывать окна ночью и утром

Из-за пожара в Киевской области наблюдается задымление в Святошинском и Голосеевском районах столицы. Жителей города просят закрыть окна, чтобы уберечь легкие от вредного воздействия.

Киевская городская государственная администрация призывает жителей Киева держать окна закрытыми, особенно ночью и утром. Специалисты советуют по возможности не находиться на открытом воздухе.

Если есть соответствующее оборудование, необходимо включить кондиционирование и очистку воздуха.

По возможности жителям Киева следует сделать влажную уборку. Полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха, увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых.

Если у вас появились одышка и кашель, необходимо немедленно обратиться к врачу. В КГГА призвали киевлян сохранять спокойствие и пользоваться официальными источниками информации, на которых будут сообщать актуальные данные.