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Факты / Происшествия

Пожар под Киевом: жителей столицы просят закрывать окна ночью и утром

Юля Захарченко редактор ленты
Забруднення повітря у Києві

Из-за пожара в Киевской области наблюдается задымление в Святошинском и Голосеевском районах столицы. Жителей города просят закрыть окна, чтобы уберечь легкие от вредного воздействия.

Киевская городская государственная администрация призывает жителей Киева держать окна закрытыми, особенно ночью и утром. Специалисты советуют по возможности не находиться на открытом воздухе.

Если есть соответствующее оборудование, необходимо включить кондиционирование и очистку воздуха.

По возможности жителям Киева следует сделать влажную уборку. Полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха, увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых.

Если у вас появились одышка и кашель, необходимо немедленно обратиться к врачу. В КГГА призвали киевлян сохранять спокойствие и пользоваться официальными источниками информации, на которых будут сообщать актуальные данные.

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Источник: КГГА

Фото: ГСЧС

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