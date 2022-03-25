Пожежа під Києвом: жителів столиці просять зачиняти вікна вночі та вранці

Через пожежу в Київській області спостерігається задимлення у Святошинському та Голосіївському районах столиці. Жителів міста просять зачинити вікна, щоб вберегти легені від шкідливого впливу.

Київська міська державна адміністрація закликає мешканців Києва тримати вікна зачиненими, особливо вночі та вранці. Фахівці радять за можливості не перебувати на відкритому повітрі.

Якщо є відповідне обладнання, слід увімкнути системи кондиціонування та очищення повітря.

За можливості жителям Києва варто зробити вологе прибирання. Корисно поставити ємності з водою, щоб підвищити вологість повітря, збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих.

Якщо у вас з’явилися задишка та кашель, необхідно негайно звернутися до лікаря. У КМДА закликали киян зберігати спокій та користуватися офіційними джерелами інформації, на яких повідомлятимуть актуальні дані.