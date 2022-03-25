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За прошедшие сутки в Харьковской области враг 240 раз стрелял из Градов и Ураганов

Марта Бондаренко редактор ленты
За прошедшие сутки в Харьковской области враг 240 раз стрелял из Градов и Ураганов

За прошедшие сутки в Харьковской области российские оккупанты около 240 раз стреляли из Градов и Ураганов.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, вечером противник дважды обстрелял из РСЗО (реактивной системы залпового огня) терминал аэропорта Харькова.

Также от обстрелов оккупантов пострадали Дергачи, в том числе повреждена гражданская инфраструктура, коммуникации, больница. Есть пострадавшие.

Однако наши вооруженные силы дают достойный отпор врагу: уничтожили российскую группу из состава 59-го танкового полка Западного военного округа, действовавшего в направлении Харькова. Вблизи города Изюм украинская ПВО сбила два вражеских самолета.

Кроме этого, зенитно-ракетные подразделения, стоящие в обороне Харькова, сбили ракету.

По словам Олега Синегубова, оккупанты до сих пор удерживают главу Циркуновской ОТГ Николая Сикаленко. Его увели из собственного дома 21 марта.

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Фото: Getty Images

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