Минулої доби на Харківщині російські окупанти близько 240 разів стріляли з Градів та Ураганів.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, ввечері противник двічі обстріляв з РСЗВ (реактивної системи залпового вогню) термінал аеропорту Харкова.

Також від обстрілів окупантів постраждали Дергачі, зокрема пошкоджена цивільна інфраструктура, комунікації, лікарня. Є постраждалі.

Проте наші збройні сили дають гідну відсіч ворогу: знищили російську групу зі складу 59-го танкового полку Західного військового округу, яка діяла у напрямку Харкова. Поблизу міста Ізюм українська ППО збила два ворожі літаки.

Крім цього, зенітно-ракетні підрозділи, які стоять в обороні Харкова, збили ракету.

За словами Олега Синєгубова, окупанти досі утримують голову Циркунівської ОТГ Миколу Сікаленка. Його викрали з власного будинку 21 березня.