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Минулої доби на Харківщині ворог 240 разів стріляв із Градів та Ураганів

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Минулої доби на Харківщині ворог 240 разів стріляв із Градів та Ураганів

Минулої доби на Харківщині російські окупанти близько 240 разів стріляли з Градів та Ураганів.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, ввечері противник двічі обстріляв з РСЗВ (реактивної системи залпового вогню) термінал аеропорту Харкова.

Також від обстрілів окупантів постраждали Дергачі, зокрема пошкоджена цивільна інфраструктура, комунікації, лікарня. Є постраждалі.

Проте наші збройні сили дають гідну відсіч ворогу: знищили російську групу зі складу 59-го танкового полку Західного військового округу, яка діяла у напрямку Харкова. Поблизу міста Ізюм українська ППО збила два ворожі літаки.

Крім цього, зенітно-ракетні підрозділи, які стоять в обороні Харкова, збили ракету.

За словами Олега Синєгубова, окупанти досі утримують голову Циркунівської ОТГ Миколу Сікаленка. Його викрали з власного будинку 21 березня.

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Фото: Getty Images

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