В освобожденном Ирпене оккупанты оставили огромное количество растяжек и заминировали даже трупы.

Об этом в эфире телемарафона сообщил советник главы МВД Вадим Денисенко.

По его словам, не стоит верить словам российских военных о вроде бы значительном отводе вооружения.

– В Приирпенье всю ночь и под утро мы слышали работу вражеской артиллерии. Мы понимаем, что происходит какой-то незначительный отвод оккупационных войск на территорию Беларуси. Но это больше связано с ротацией и желанием зализать раны, — сказал Денисенко.

Ночью враг обстрелял и Чернигов, поэтому ситуация продолжает быть сложной.

Что касается заминированных территорий, то, по словам Денисенко, пиротехники работают круглосуточно. По его словам, сейчас возвращаться в Ирпень нельзя, потому что там огромное количество растяжек.

— Я неоднократно говорил, что в Ирпень нельзя идти, потому что там огромное количество растяжек и минируют даже трупы… Где есть возможность выйти на разминирование полей, там наши пиротехники работают, — подчеркнул советник главы МВД.

Несколько дней назад заминированными считались около 80 тыс. кв. км украинских территорий, и разминировать их придется годами.

Ранее неоднократно сообщалось, что оккупанты, покидая наши города и села, оставили мины и снаряды прямо во дворах многоэтажек и на детских площадках.

В ГСЧС обеспокоены такой проблемой и потому решили информировать население о наиболее распространенных взрывоопасных предметах.

Ранее Факты ICTV рассказывали, что делать в случае обнаружения взрывоопасных предметов.

Фото: ОК Север