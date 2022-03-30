У звільненому Ірпені окупанти залишили величезну кількість розтяжок і замінували навіть трупи.

Про це в ефірі телемарафону повідомив радник голови МВС Вадим Денисенко.

За його словами, не варто вірити словам російських військових про начебто значне відведення озброєння.

– В Приірпінні всю ніч і під ранок ми чули роботу ворожої артилерії. Ми розуміємо, що відбувається якесь незначне відведення окупаційних військ на територію Білорусі. Але це пов’язано більше із ротацією та бажанням зализати рани, – сказав Денисенко.

Також вночі ворог обстріляв і Чернігів, тому ситуація продовжує бути складною.

Що стосується замінованих територій, то, за словами Денисенка, піротехніки працюють цілодобово. За його словами, наразі повертатися в Ірпінь не можна, бо там величезна кількість розтяжок.

– Я неодноразово говорив, що до Ірпеня не можна йти, бо там величезна кількість розтяжок і мінуються навіть трупи. Де є можливість вийти на розмінування полів, то там наші піротехніки працюють, – наголосив радник голови МВС.

Кілька днів тому замінованими вважалися близько 80 тис. кв. км українських територій, і розміновувати їх доведеться роками.

Раніше неодноразово повідомлялося, що окупанти, полишаючи наші міста і села, лишили міни та снаряди просто у дворах багатоповерхівок і на дитячих майданчиках.

У ДСНС занепокоєні такою проблемою і тому вирішили інформувати населення про найбільш поширені вибухонебезпечні предмети.

Раніше Факти ICTV розповідали, що робити у разі виявлення вибухонебезпечних предметів.

Фото: ОК Північ