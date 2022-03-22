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Факты / Украина

Украинские саперы рассказали, сколько украинской территории нужно разминировать

Виктория Гирко редактор ленты, кореспондент
Украинские саперы рассказали, сколько украинской территории нужно разминировать

Украинская Ассоциация саперов назвала ориентировочную общую площадь опасных территорий Украины, которые придется разминировать из-за того, что они загрязнены взрывоопасными предметами.

Эта площадь составляет как минимум 82 525 кв. км (учитывались подозреваемые и подтвержденные районы). Потенциально опасные территории были нанесены на карту. Они находятся на юге и востоке страны, а также в Киевской и Черниговской областях.

Все данные обрабатываются на основе открытых источников информации с помощью специального геоинформационного программного обеспечения.

Специалисты Ассоциации саперов Украины ведут подсчет опасных территорий вместе с оператором противоминной деятельности Demining Solutions. Однако они отмечают, что это только предварительные расчеты.

Широкомасштабная война России против Украины длится уже 27-е сутки. Российские войска обстреливают украинские города, мирное население, жилые дома, больницы, школы.

На днях украинцев также предупредили, что враг минирует украинские населенные пункты, преимущественно отступая со своих позиций. Мины и другие взрывоопасные предметы могут быть где угодно: в заброшенных домах, на улицах, на детских площадках, в полях, лесах, на обочинах дорог.

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Фото: Depositphotos

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