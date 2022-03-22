Украинские саперы рассказали, сколько украинской территории нужно разминировать

Украинская Ассоциация саперов назвала ориентировочную общую площадь опасных территорий Украины, которые придется разминировать из-за того, что они загрязнены взрывоопасными предметами.

Эта площадь составляет как минимум 82 525 кв. км (учитывались подозреваемые и подтвержденные районы). Потенциально опасные территории были нанесены на карту. Они находятся на юге и востоке страны, а также в Киевской и Черниговской областях.

Все данные обрабатываются на основе открытых источников информации с помощью специального геоинформационного программного обеспечения.

Специалисты Ассоциации саперов Украины ведут подсчет опасных территорий вместе с оператором противоминной деятельности Demining Solutions. Однако они отмечают, что это только предварительные расчеты.

Широкомасштабная война России против Украины длится уже 27-е сутки. Российские войска обстреливают украинские города, мирное население, жилые дома, больницы, школы.

На днях украинцев также предупредили, что враг минирует украинские населенные пункты, преимущественно отступая со своих позиций. Мины и другие взрывоопасные предметы могут быть где угодно: в заброшенных домах, на улицах, на детских площадках, в полях, лесах, на обочинах дорог.