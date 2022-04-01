Российско-оккупационные войска продолжают вести огонь по Северодонецку, Рубежному, Лисичанску, Кременной и Ивановке. Из-за вражеских обстрелов повреждено 20 гражданских и хозяйственных объектов.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай отметил, что среди них есть девять многоквартирных и девять частных жилых домов, хозяйственные постройки и объекты инфраструктуры.

От вражеского огня погибли два человека в Северодонецке, пострадали два жителя Лисичанска и Тошковки, однако из пламени удалось спасти четырех граждан.

Без централизованного водоснабжения полностью остаются Рубежное, Попасная, Северодонецк, частично Горная община и Лисичанск.

Без газоснабжения находятся 32 населенных пункта (около 73,5 тыс. абонентов), из них 28 полностью и пятеро частично.

Обесточены 767 трансформаторных подстанций – 12 населенных пунктов частично и еще 22 полностью. Свет отсутствует у 124 914 потребителей области.

В Луганской области 31 марта отразились попытки обхода российскими войсками позиций украинских защитников в районах населенных пунктов Попасная и Новотошковское.

Фото: Луганская ОВА