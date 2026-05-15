Вкладу всю душу: Leleka эмоционально высказалась о выходе в финал Евровидения 2026
Представительница Украины на Евровидении 2026 Leleka эмоционально обратилась к поклонникам после объявления результатов второго полуфинала.
Вместе с бандуристом Ярославом Джусом она поделилась первыми впечатлениями после выступления в Вене. Артистка пообещала в финале выложиться на полную.
Реакция Leleka на выход в финал
Сразу после объявления стран-финалистов Виктория Лелека не сдерживала эмоций.
— Ах, мы прошли, мы прошли, мы прошли. Я такая счастливая, что нас назвали вторыми и не мучили. Нас не мучили, а пожалели. Спасибо Евровидению и спасибо всем, кто нас поддерживал, — сказала певица.
Ярослав Джусь также прокомментировал выступление Украины и признался, что не сомневался в результате.
— Я верил в нас, — отметил музыкант.
После этого артист добавил, что ему понравилось, как они с Викторией выступили во втором полуфинале.
Как Украина готовится к финалу Евровидения 2026
На своей странице в Instagram Leleka также поблагодарила всех за поддержку и поделилась своими ощущениями перед гранд-финалом.
— Я переполнена радостью и вдохновением и вложу всю душу в выступление в субботу, — отметила Виктория.
Финал Евровидения состоится 16 мая в 22:00 по киевскому времени.
Трансляцию покажут на телеканале Суспільне Культура, сайтах Суспільне Культура и Суспільне Евровидение, а также на Радио Промінь.
Напомним, что Украина подтвердила свой рекорд на конкурсе — с момента введения полуфиналов украинские представители каждый раз проходили в финал Евровидения, кроме тех лет, когда наша страна не участвовала в шоу.