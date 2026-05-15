Представительница Украины на Евровидении 2026 Leleka эмоционально обратилась к поклонникам после объявления результатов второго полуфинала.

Вместе с бандуристом Ярославом Джусом она поделилась первыми впечатлениями после выступления в Вене. Артистка пообещала в финале выложиться на полную.

Реакция Leleka на выход в финал

Сразу после объявления стран-финалистов Виктория Лелека не сдерживала эмоций.

— Ах, мы прошли, мы прошли, мы прошли. Я такая счастливая, что нас назвали вторыми и не мучили. Нас не мучили, а пожалели. Спасибо Евровидению и спасибо всем, кто нас поддерживал, — сказала певица.

Ярослав Джусь также прокомментировал выступление Украины и признался, что не сомневался в результате.

— Я верил в нас, — отметил музыкант.

После этого артист добавил, что ему понравилось, как они с Викторией выступили во втором полуфинале.

Как Украина готовится к финалу Евровидения 2026

На своей странице в Instagram Leleka также поблагодарила всех за поддержку и поделилась своими ощущениями перед гранд-финалом.

— Я переполнена радостью и вдохновением и вложу всю душу в выступление в субботу, — отметила Виктория.

Финал Евровидения состоится 16 мая в 22:00 по киевскому времени.

Трансляцию покажут на телеканале Суспільне Культура, сайтах Суспільне Культура и Суспільне Евровидение, а также на Радио Промінь.

Напомним, что Украина подтвердила свой рекорд на конкурсе — с момента введения полуфиналов украинские представители каждый раз проходили в финал Евровидения, кроме тех лет, когда наша страна не участвовала в шоу.

Источник : Суспільне

