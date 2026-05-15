Такую Россию невозможно нормализовать: Зеленский о последствиях удара по Киеву
Президент Владимир Зеленский после завершения спасательной операции в Киеве призвал международных партнеров усилить давление на Россию и продолжить поддержку украинской ПВО.
По его словам, РФ целенаправленно уничтожает жизни мирных людей.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в Telegram.
Зеленский о России после удара по Киеву
Президент подчеркнул, что Россию нельзя “нормализовать” после массированной атаки на Киев, в результате которой погибли мирные жители, в том числе дети.
— Такую Россию никогда нельзя нормализовать. Россию, которая целенаправленно уничтожает жизни и надеется остаться безнаказанной. Надо давить, — заявил Зеленский.
По словам главы государства, именно Украина сегодня защищает Европу и мир от распространения российской агрессии.
Президент подчеркнул, что Украине нужно дальнейшее усиление противовоздушной обороны и антибаллистической защиты.
— Антибаллистика нужна всегда. Поэтому поддержка защитников жизни должна продолжаться, — заявил Зеленский.
Он также поблагодарил международных партнеров, которые продолжают поддерживать программу PURL и развитие антибаллистической коалиции.
Зеленский о завершении поисково-спасательной операции в Киеве
По словам главы государства, спасатели ГСЧС работали на месте удара непрерывно более суток. Сейчас поисково-спасательные работы завершены.
Российская ракета разрушила целый подъезд жилого дома в Дарницком районе столицы.
В результате атаки погибли 24 человека, среди них — трое детей.
— Россияне практически снесли целый подъезд своей ракетой. 24 человека были убиты этим ударом, и среди них три ребенка, — заявил Зеленский.
Президент выразил соболезнования семьям погибших.
По словам Зеленского, в целом из-за массированной атаки на Киев пострадали 48 человек, среди них двое детей.
Всем раненым и людям, которые потеряли жилье, должны оказать необходимую помощь.
Накануне президент Владимир Зеленский сообщил, что, по предварительным данным, в многоэтажку в Дарницком районе Киева попала российская крылатая ракета Х-101.
По словам главы государства, ракету изготовили во втором квартале 2026 года, что свидетельствует о продолжении поставок в РФ компонентов и оборудования в обход международных санкций.