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У Лозовій після ворожих обстрілів поранено щонайменше 5 людей: ситуація на Харківщині

Юля Захарченко редакторка стрічки
У Лозовій після ворожих обстрілів поранено щонайменше 5 людей: ситуація на Харківщині

Російські війська протягом доби обстрілювали міста і села у Харківській області. Рятувальники здійснили 79 оперативних виїздів для гасіння пожеж, серед яких 28 спричинені ворожим вогнем.

За даними Державної служби з надзвичайної ситуації, найбільша пожежа сталася вранці у Московському районі міста Харкова. У житловому 9-поверховому будинку горіли 14 квартир з четвертого до дев’ятого поверхів.

У ніч з 2 на 3 квітня сталася пожежа у Харківському районі області, де запалали складські приміщення. Полум’я розгорілося на площу близько 400 кв. м. Також сталася пожежа на складах на площі 500 кв. м у Немишлянському районі Харкова.

У Лозовій після ворожого обстрілу загорілися декілька приватних житлових будинків, трансформаторна підстанція та складська будівля. Дістали осколкові поранення щонайменше п’ятеро людей, яких госпіталізували до районної лікарні.

Станом на ранок 3 квітня, піротехнічні підрозділи рятувальної служби знешкодили 95 боєприпасів та інших вибухонебезпечних предметів.

За даними Харківської міської ради, комунальні працівники очищують прибудинкові території біля багатоквартирних будинків. Вони прибирають дерева та гілки, що пошкодилися або впали внаслідок авіаобстрілів міста. Лише за цей тиждень комунальники прибрали 67 дерев та понад 100 великих гілок.

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Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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