Ночью российские военные нанесли ракетный удар по одному из объектов в Одессе.

Об этом сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

По его словам, сейчас вся информация об обстреле уточняется.

Напомним, что вчера российские оккупанты также нанесли удары по одному из объектов критической инфраструктуры Одессы. По словам мэра Одессы Геннадия Труханова, от ракетного удара пострадали и жилые дома – там выбиты стекла и сорванные крыши.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 40-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.