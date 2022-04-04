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Факти / Надзвичайні події

Російські окупанти знову завдали ракетного удару по Одесі

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Російські окупанти знову завдали ракетного удару по Одесі

Вночі російські військові завдали ракетного удару по одному з об’єктів в Одесі.

Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

За його словами, наразі уся інформація про обстріл уточнюється.

ОНОВЛЕНО о 9.30

Згодом в ефірі телемарафону Сергій Братчук повідомив, що близько першої години ночі прилетіло кілька ракет окупантів. Інформація про постраждалих уточнюється.

– Будемо сподіватися, що люди не постраждали. Хоча інформація уточнюється. Є певні побоювання. Ситуація навколо Одеси є прогнозованою, – розповів Братчук.

Він наголосив, що російський ворог вибрав тактику знищення по всій Україні об’єктів критичної інфраструктури, зокрема і баз зберігання палива.

На думку Братчука, це може бути пов’язано із початком посівної кампанії.

Нагадаємо, що вчора російські окупанти також завдали ударів по одному з об’єктів критичної інфраструктури Одеси. За словами мера Одеси Геннадія Труханова, від ракетного удару постраждали також житлові будинки – там вибиті шибки та зірвані дахи.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 40-ту добу.

За ситуацією у містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: Pixabay

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