Российские мародеры продают украденную олимпийку сборной Украины, которую назвали “трофеем”

Российские мародеры из армии страны-агрессора уже торгуют в интернете награбленным имуществом украинцев.

На ресурсе Avito появилось объявление о продаже куртки Joma сборной Украины по футболу. Оккупант ее оценил в 3,7 тыс. рублей (почти 1,3 тыс. грн).

Мародер назвал олимпийку сборной “трофеем”, который “взял под Броварами”.

— У нормальных людей трофеи – это захваченное в бою оружие врага. У орков “трофеи” – это украденные во время ограблений и мародерства вещи гражданского населения, — пишут в пабликах Telegram.

Личные данные российских военных, оформлявших доставку награбленных вещей, опубликовали оппозиционные белорусские журналисты.

За день 2 апреля мародеры сдали приблизительно 2 тонны награбленной техники, личных вещей, одежды и ценных металлов в отделении российской службы доставки СДЭК в Мозыре.

Большинство оккупантов оформляли отправление в Рубцовск в Алтайском крае. Также они присылали украденное в Горняк (Алтайский край), Читы (Забайкальский край), Железногорск (Красноярский край), Омск, Ульяновск, Новосибирск, Москву, Ангарский (Иркутская область), Уссурийск (Приморский край), Биробиджан (Еврейский автономный округ).