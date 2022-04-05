Російські мародери продають вкрадену олімпійку збірної України, яку назвали “трофеєм”

Російські мародери з армії країни-агресорки вже торгують в інтернеті награбованим майном українців.

На ресурсі Avito з’явилося оголошення про продаж куртки Joma збірної України з футболу. Окупант її оцінив у 3,7 тис. рублів (майже 1,3 тис. грн).

Мародер назвав олімпійку збірної “трофеєм”, який “взяв під Броварами”.

– У нормальних людей трофеї – це захоплена у бою зброя ворога. У орків “трофеї” – це вкрадені під час пограбувань та мародерства речі у цивільного населення, – пишуть у пабліках у Telegram.

Особисті дані російських військових, які оформляли доставку награбованих речей українців, опублікували опозиційні білоруські журналісти.

За добу 2 квітня мародери здали приблизно 2 тонни награбованої техніки, особистих речей, одягу та цінних металів у відділенні російської служби доставки СДЭК у Мозирі.

Більшість окупантів оформлювали відправлення до Рубцовська в Алтайському краї. Також вони надсилали вкрадене до Горняка (Алтайський край), Чити (Забайкальський край), Желєзноґорска (Красноярський край), Омська, Ульяновська, Новосибірська, Москви, Ангарська (Іркутська область), Уссурійська (Приморський край), Біробіджана (Єврейський автономний округ).