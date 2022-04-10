Российские военные снова нанесли удары по Днепропетровской области. В Звонецком попали в инфраструктурный объект, а в самом Днепре – повторно в аэропорт.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

— В Звонецком попали в инфраструктурный объект. Там сейчас работают спасатели. Данные о разрушениях и количестве жертв уточняем. И повторная атака на аэропорт в Днепре. От него уже не осталось живого места. Разрушен и сам аэропорт, и рядом инфраструктура, — уточнил он.

По словам Резниченко, количество пострадавших в результате вражеского удара пока неизвестно.

Утром 10 апреля российские военные атаковали сразу три района в Днепропетровской области. В Днепре вражескими ударами был уничтожен инфраструктурный объект.

В Павлоградском районе ракета разрушила помещение промышленного объекта, после чего возникло возгорание. В Днепровском районе сгорело здание фермерского хозяйства.

Фото: Международный аэропорт Днепропетровск