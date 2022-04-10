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Російські військові знову завдали ударів по Дніпропетровській області

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Російські військові знову завдали ударів по Дніпропетровській області

Російські військові знову завдали удари по Дніпропетровській області. У Звонецькому поцілили в інфраструктурний обєкт, а у самому Дніпрі – повторно в аеропорт.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

– У Звонецькому поцілили в інфраструктурний обєкт. Там зараз працюють рятувальники. Дані про руйнування та кількість жертв уточнюємо. І повторна атака на аеропорт у Дніпрі. Від нього вже не лишилося живого місця. Зруйнований і сам аеропорт, і інфраструктура поряд, – уточнив він.

За словами Резніченка, кількість постраждалих внаслідок ворожого удару наразі невідома.

Фото: Міжнародний аеропорт Дніпропетровськ

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