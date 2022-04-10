Російські військові знову завдали удари по Дніпропетровській області. У Звонецькому поцілили в інфраструктурний об’єкт, а у самому Дніпрі – повторно в аеропорт.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

– У Звонецькому поцілили в інфраструктурний об’єкт. Там зараз працюють рятувальники. Дані про руйнування та кількість жертв уточнюємо. І повторна атака на аеропорт у Дніпрі. Від нього вже не лишилося живого місця. Зруйнований і сам аеропорт, і інфраструктура поряд, – уточнив він.