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Войска РФ ночью нанесли ракетный удар по Хмельницкой области

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
Войска РФ ночью нанесли ракетный удар по Хмельницкой области

Ночью российские военные нанесли ракетный удар по Хмельницкой области. К счастью, жертв в результате удара нет.

Об этом сообщил глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий.

— Ночью враг нанес ракетный удар по инфраструктурному объекту нашей области. В результате удара возник пожар, который был оперативно ликвидирован. Жертв нет. Обращаюсь ко всем жителям Хмельницкой области: не игнорируйте сигнал тревоги, используйте укрытия, — добавил он.

Полномасштабная война России против Украины длится уже 48-й день. Российские войска продолжают наносить удары по украинским городам, обстреливать жилые дома и другую инфраструктуру.

Так, в Харькове оккупанты обстреливают гражданское население. Из реактивных систем залпового огня они начали разбрасывать по городу мины замедленного действия.

В Луганской области продолжаются постоянные артобстрелы всей территории. Также обстрелы продолжаются по всей линии вокруг Авдеевки.

Читайте: Карта боевых действий в Украине

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