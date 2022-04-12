Ночью российские военные нанесли ракетный удар по Хмельницкой области. К счастью, жертв в результате удара нет.

Об этом сообщил глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий.

— Ночью враг нанес ракетный удар по инфраструктурному объекту нашей области. В результате удара возник пожар, который был оперативно ликвидирован. Жертв нет. Обращаюсь ко всем жителям Хмельницкой области: не игнорируйте сигнал тревоги, используйте укрытия, — добавил он.

Полномасштабная война России против Украины длится уже 48-й день. Российские войска продолжают наносить удары по украинским городам, обстреливать жилые дома и другую инфраструктуру.

Так, в Харькове оккупанты обстреливают гражданское население. Из реактивных систем залпового огня они начали разбрасывать по городу мины замедленного действия.

В Луганской области продолжаются постоянные артобстрелы всей территории. Также обстрелы продолжаются по всей линии вокруг Авдеевки.

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