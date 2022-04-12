Уночі російські військові завдали ракетного удару по Хмельницькій області. На щастя, жертв внаслідок удару немає.

Про це повідомив голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій.

– Вночі ворог завдав ракетного удару по інфраструктурному об’єкті нашої області. В результаті удару виникла пожежа, яка була оперативно ліквідована. Жертв немає. Звертаюся до усіх жителів Хмельниччини: не ігноруйте сигнал тривоги, використовуйте укриття, – додав він.

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 48-й день. Російські війська продовжують завдавати ударів по українських містах, обстрілювати житлові будинки та іншу інфраструктуру.

Так, у Харкові окупанти обстрілюють цивільне населення. Із реактивних систем залпового вогню вони почали розкидати по місту міни уповільненої дії.

На Луганщині тривають постійні артобстріли усієї території. Також обстріли тривають по всій лінії навколо Авдіївки.

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