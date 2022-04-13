Под Харьковом российские войска обстреляли пгт Бабаи: есть погибший и раненые

В поселке городского типа Бабаи под Харьковом российские военнослужащие обстреляли жилую инфраструктуру, в результате чего погиб 37-летний мужчина и еще два человека получили ранения.

По данным Офиса генерального прокурора Украины, также повреждены и разрушены несколько жилых домов мирных жителей.

По информации следствия, российские войска обстреляли пгт Бабаи вчера, 12 апреля, посреди дня. Правоохранители начали досудебное расследование.

Прокуратура открыла уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Досудебное расследование по уголовному производству осуществляют следователи Управления СБУ в Харьковской области.

В Офисе генерального прокурора призывают свидетелей военных преступлений Российской Федерации фиксировать и присылать доказательства на специальный сайт.