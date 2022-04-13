Украина призывает жителей Луганской области эвакуироваться: где стоят автобусы

Жителей Луганской области призывают эвакуироваться из региона, поскольку российские войска продолжают накапливать свою технику под Рубежным и другими городами.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай подчеркнул, что с каждым днем ​​растет напряжение ценой в тысячи жизней мирного населения. Он уверен, что времени на промедление уже нет – бесплатные автобусы стоят в местах сборов.

Места сборов:

Северодонецк: проспект Химиков, 28;

Лисичанск: ГТВ (РТИ), 40 лет Победы; ул. Сосюры, 324, ГСЧС;

Попасная: ул. Первомайская, 42;

Горное: ул. Гагарина, 13а;

Нижнее: Парковая, 13;

Рубежное: ул. Чехова, 11.

Сергей Гайдай отметил, что многие жители Рубежного просто не успели уехать из центральных районов города, а теперь они вынуждены терпеть издевательства, хоронить родных и соседей посреди жилого квартала.

Глава Луганской ОВО призвал мирных жителей эвакуироваться на запад Украины и самостоятельно выбрать, где именно переждать вооруженное обострение – например, во Львове, Черновцах, Ивано-Франковске, Ужгороде или других городах Украины. Все организованные автобусы и поезда бесплатные.