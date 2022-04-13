Під Харковом російські війська обстріляли смт Бабаї: є загиблий та поранені

У селищі міського типу Бабаї під Харковом російські військовослужбовці обстріляли житлову інфраструктуру, внаслідок чого загинув 37-річний чоловік та ще двоє людей дістали поранень.

За даними Офісу генерального прокурора України, також пошкоджено та зруйновано декілька житлових будинків мирних жителів.

За інформацією слідства, російські війська обстріляли смт Бабаї вчора, 12 квітня, посеред дня. Правоохоронці розпочали досудове розслідування.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ в Харківській області.

В Офісі генерального прокурора закликають свідків воєнних злочинів Російської Федерації фіксувати та надсилати докази на спеціальний сайт.