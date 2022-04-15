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Факты / Происшествия

И мертвых, и живых: как оккупанты в Мариуполе проводят массовые зачистки населения

Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Денісова

Российские оккупанты навезли в Мариуполь 13 мобильных крематориев, чтобы проводить зачистки среди населения. Таким образом, захватчики уничтожают доказательства своих зверств в городе.

— Оккупанты в Мариуполе проводят массовые зачистки живых и мертвых жителей. По свидетельствам горожан, рашистские войска проводят эксгумацию тел жителей, которые были похоронены во дворах жилых домов, — сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Более того, российские палачи запрещают захоронение людей, которых они убили.

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— В каждом дворе поставили своего смотрителя, который не дает возможности мариупольцам забрать и похоронить своих умерших родных или знакомых. Куда забирают тела погибших горожан, они не знают, однако, учитывая наличие в Мариуполе 13 мобильных крематориев, можно предположить, что рашисты пытаются уничтожить следы своих преступлений, сжигая трупы убитых и замученных ими мариупольцев, — отметила омбудсмен.

Российские военные на оккупированной части города ввели пропускную систему.

— Таким образом, российские террористы проводят перепись уцелевшего населения для зачистки “неблагонадежных”, — отметила Денисова.

Это целые списки людей, которые оккупантам помогали создавать коллаборанты. Речь идет об активистах, правоохранителях, коммунальщиках, бюджетниках.

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