В Мариуполе наемники РФ запрещают хоронить людей и извлекают тела погибших

В Мариуполе российские наемники начали процесс эксгумации (извлечение трупа с места захоронения) тел мирных жителей, которых пришлось придать земле во дворах жилых домов из-за постоянных обстрелов армии РФ.

По данным Мариупольского городского совета, захватчики запрещают совершить захоронение убитых ими же людей в городе. В каждом дворе Мариуполя поставили надзирателей, не позволяющих отдать земли погибших родственников или соседей.

Никто из российских наемников не объясняет, зачем проводят эксгумацию и куда планируют направить тела убитых людей.

— Новый уровень “зачисток” от оккупантов. Как сообщили находящиеся в городе мариупольцы, российские войска начали процесс эксгумации тел, которые до этого были похоронены во дворах жилых домов. Более того, оккупанты запрещают захоронение убитых ими же людей. В каждом дворе поставили своего смотрителя, который не дает возможности мариупольцам придать земле своих умерших родных или знакомых. Зачем проводится эксгумация и куда будут направлены тела неизвестно, — говорится в сообщении.

Недавно украинская разведка зафиксировала в Мариуполе 13 мобильных крематориев, перевозимых наемниками РФ. В местном горсовете предположили, что российские войска пытаются всеми способами замести следы своих военных преступлений в Мариуполе.

В горсовете отметили, что весь мир уже фиксирует многочисленные преступления российской армии в разных городах Украины, а каждый злоумышленник должен ответить за совершенное.