І мертвих, і живих: як окупанти у Маріуполі проводять масові зачистки населення

Російські окупанти навезли до Маріуполя 13 мобільних крематоріїв, щоб проводити зачистки серед населення. У такий спосіб загарбники знищують докази своїх звірств у місті.

– Окупанти в Маріуполі проводять масові зачистки живих і мертвих жителів. За свідченням містян, рашистські війська проводять ексгумацію тіл мешканців, які до того були поховані у дворах житлових будинків, – повідомила український омбудсмен Людмила Денiсова.

Ба більше, російські кати забороняють поховання людей, яких вони вбили.

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– У кожному дворі поставили свого наглядача, який не дає можливості маріупольцям забрати та захоронити своїх померлих рідних або знайомих. Куди забирають тіла загиблих містян, вони не знають, проте враховуючи наявність у Маріуполі 13 мобільних крематоріїв, можливо припустити, що рашисти намагаються знищити сліди своїх злочинів, спалюючи трупи вбитих та замучених ними маріупольців, – наголосила омбудсмен.

Російські військові на окупованій частині міста запровадили пропускну систему.

– У такий спосіб російські терористи проводять перепис вцілілого населення для зачистки “неблагонадійних”, – зазначила Денісова.

Це цілі списки людей, які окупантам допомагали створювати колаборанти. Йдеться про активістів, правоохоронців, комунальників, бюджетників.