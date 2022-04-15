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Под Харьковом российская армия обстреляла эвакуационные автобусы в пгт Боровая

Юля Захарченко редактор ленты
Под Харьковом российская армия обстреляла эвакуационные автобусы в пгт Боровая

В Харьковской области российские военнослужащие обстреляли эвакуационные автобусы с мирными жителями в поселке городского типа Боровая.

В Харьковской областной прокуратуре отметили, что предварительно погибли семь человек и еще 27 граждан получили ранения.

По данным следствия, 14 апреля 2022 года военнослужащие Российской Федерации обстреляли эвакуационные автобусы в пгт Боровая Изюмского района.

Прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, совмещенного с умышленным убийством (часть 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины).

Наибольшее наказание по этой статье предусматривает тюремное заключение на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Досудебное расследование проводит следственный отдел Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области. Все военные преступники должны понести наказание за агрессивные действия против мирных жителей Украины, убеждены в СБУ.

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Фото: Харьковская областная прокуратура

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