Під Харковом російська армія обстріляла евакуаційні автобуси у смт Борова

У Харківській області російські військовослужбовці обстріляли евакуаційні автобуси з мирними мешканцями у селищі міського типу Борова.

У Харківській обласній прокуратурі зазначили, що попередньо загинуло семеро людей та ще 27 громадян дістали поранення.

За даними слідства, 14 квітня 2022 року військовослужбовці Російської Федерації обстріляли евакуаційні автобуси у смт Борова Ізюмського району.

Прокуратура розпочата досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (частина 2 статті 438 Кримінального кодексу України).

Найбільше покарання за цією статтею передбачає тюремне ув’язнення терміном від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

Досудове розслідування здійснюють слідчий відділ Управління Служби безпеки України у Харківській області. Всі воєнні злочинці мають понести покарання за скоєні агресивні дії проти мирних жителів України, переконані у СБУ.

Фото: Харківська обласна прокуратура