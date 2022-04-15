У людей отняли жизнь: американские сенаторы посетили Бучу и Бородянку

Бучу и Бородянку под Киевом посетили американский сенатор от штата Монтана Стивен Дейнс и конгрессвумен Виктория Спартц. Они признались, что даже не могли представить, что Россия способна на такие зверства в XXI веке.

– Сложно подобрать какие-то слова. Это невинные люди. Они жили, а эту жизнь у них отняли. Безусловно, это военные преступления. Спасибо следователям, которые собирают доказательства для привлечения к ответственности Владимира Путина и всех, кто виноват в этих преступлениях, — подчеркнул Стивен Дейнс.

По его словам, Сенат США сделает все для того, чтобы Украине предоставили как можно больше необходимой помощи.

Первая в истории этническая украинка, избранная в Конгресс США, Виктория Спартц подчеркнула, что Америка будет поддерживать наше государство. Она родом из Черниговской области и понимает контекст отношений России и Украины.

– Убеждена, что украинский народ победит в войне. Мы и Европа должны помочь. Если мы не поможем сейчас, то очень многие украинские свободолюбивые люди погибнут в войне, — считает Виктория Спартц.

За последние недели Украину посетили президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен, верховный представитель ЕС Жозеп Боррель и другие лидеры иностранных государств. После поездки они были едины в одном — президент РФ виновен в военных преступлениях в Украине, за которые должен понести ответственность.