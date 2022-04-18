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Факты / Украина / Общество

Следующая неделя может быть тяжелой: жителей Луганщины призвали эвакуироваться

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Следующая неделя может быть тяжелой: жителей Луганщины призвали эвакуироваться

Жителей Луганской области призывают эвакуироваться из области, поскольку следующая неделя может быть тяжелой.

С таким заявлением обратился к жителям Глава Луганской военной областной администрации Сергей Гайдай.

— Следующая неделя может быть тяжелой. Может быть последней, когда у нас еще есть шанс вас спасти. Наступление. Как это произойдет? Наверное, по-фашистски традиционно утром, когда вы откроете глаза в бомбоубежище от ужасного грохота, — заявил Гайдай.

Гайдай добавил, что ВСУ готовы встретить россиян. Причем так, что гости быстро захотят вернуться домой.

— Украинское гостеприимство не имеет границ, — написал Гайдай.

Глава области также обратился к тем, кто не желает покидать родные дома, напомнив ситуацию в Мариуполе и Северодонецке.

— Видели новое Северодонецкое кладбище? Оно увеличивается ежедневно. Мы не хотим копать могилы, мы хотим жить и развиваться! Примите это решение. Эта неделя может многое решить. Когда победа? Каждый из нас может повлиять на это, — сообщил Гайдай.

Джерело: НВ

Фото: Сергей Гайдай

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