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Факти / Надзвичайні події

Азовсталь розбомблений, а під завалами залишаються люди – Азов

Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Азовсталь розбомблений, а під завалами залишаються люди – Азов

Маріупольський завод Азовсталь розбомблений та знищений практично повністю.

Про це заявив заступник командира полку Азов Святослав Калина Паламар.

Він розповів, що на завод скидаються надпотужні бомби, а під завалами перебуває дуже багато людей.

– Ми будемо воювати, будемо використовувати кожен патрон, який у нас залишився, але ми закликаємо Батьківщину врятувати цивільних, поранених та забрати тіла, – додав Паламар.

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Служба безпеки України перехопила розмову ростовського командира взводу загарбників, який перебуває за чотири кілометри від легендарної будівлі. У розмові він зазначає, що командування РФ планує скинути тритонні бомби на Азовсталь.

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Джерело: Радіо Свобода

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