Маріупольський завод Азовсталь розбомблений та знищений практично повністю.

Про це заявив заступник командира полку Азов Святослав Калина Паламар.

Він розповів, що на завод скидаються надпотужні бомби, а під завалами перебуває дуже багато людей.

– Ми будемо воювати, будемо використовувати кожен патрон, який у нас залишився, але ми закликаємо Батьківщину врятувати цивільних, поранених та забрати тіла, – додав Паламар.

Служба безпеки України перехопила розмову ростовського командира взводу загарбників, який перебуває за чотири кілометри від легендарної будівлі. У розмові він зазначає, що командування РФ планує скинути тритонні бомби на Азовсталь.