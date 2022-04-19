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Факты / Происшествия

Грабил дома под Киевом во время оккупации: жителя Кировоградской области взяли под стражу

Юля Захарченко редактор ленты
крадіжка у Дніпрі, поліція

Правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который занимался мародерством под Киевом. Жителя Кировоградской области, грабившего дома, взяли под стражу.

По данным Кировоградской областной прокуратуры, в марте 2022 года мужчина находился на временно оккупированной российскими военными территории Макаровского района под Киевом. Здесь он незаконно проникал в дома и совершил ряд краж.

После эвакуации с временно оккупированной территории мужчина приехал в одно из сел Головановского района под Кировоградом, привезя с собой некоторые награбленные вещи (деньги, ценные металлы и другие драгоценности).

Во время досудебного расследования их изъяли. Правоохранители допросили свидетелей и установили почти все обстоятельства мародерства в условиях военного положения.

Мужчине избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Его противоправные действия квалифицированы по части 4 статьи 185 (Воровство) Уголовного кодекса Украины. Наибольшее наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

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Фото: Dreamstime

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