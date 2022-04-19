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Факти / Надзвичайні події

Грабував будинки під Києвом під час окупації: жителя Кіровоградської області взяли під варту

Юля Захарченко редакторка стрічки
крадіжка у Дніпрі, поліція

Правоохоронці повідомили про підозру чоловікові, який займався мародерством під Києвом. Жителя Кіровоградської області, який грабував будинки, взяли під варту.

За даними Кіровоградської обласної прокуратури, у березні 2022 року чоловік перебував на тимчасово окупованій російськими військовими території Макарівського району під Києвом. Тут він незаконно вдирався до осель та вчинив низку крадіжок.

Після евакуації з тимчасово окупованої території чоловік приїхав до одного з сіл Голованівського району під Кіровоградом, привізши з собою деякі награбовані речі (гроші, цінні метали та інші коштовності).

Під час досудового розслідування їх вилучили. Правоохоронці допитали свідків та встановили майже всі обставини мародерства в умовах воєнного стану.

Чоловікові обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Його протиправні дії кваліфіковано за частиною 4 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Найбільше покарання за цією статтею передбачає позбавлення волі терміном від п’яти до восьми років.

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Фото: Dreamstime

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