У Львові викрили жительку Криму, підозрювану в державній зраді

У Львові затримали 58-річну мешканку Криму за підозрою у державній зраді. Жінка допомагала російським найманцям незаконно затвердити окупаційну владу на території півострова.

За даними Львівської обласної прокуратури, з 2014 до 2021 року громадянка обіймала керівну посаду в одному з незаконно створених “міністерств АРК”, чим сприяла утвердженню протиправної так званої влади РФ та надавала допомогу в проведенні підривної діяльності проти України.

У квітні 2022 року підозрювану вдалося викрити у Львові, де її затримали. 58-річній жительці Криму повідомили про підозру в державній зраді за частиною 1 статті 111 чинного Кримінального кодексу України.

Суд обрав фігурантці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави розміром 4 млн грн. За державну зраду жінці загрожує до 15 років ув’язнення.

Досудове розслідування та оперативне супроводження у кримінальному провадженні здійснює Управління Служби безпеки України у Львівській області.