В Херсоне оккупанты расстреляли мужчину

Российские оккупанты расстреляли мужчину в Херсоне.

В настоящее время Херсонская прокуратура начала расследование. Трагедия произошла на блокпосте в микрорайоне ХБК.

— 19 апреля 2022 года военнослужащие вооруженных сил РФ вблизи самовольно установленных блокпостов в микрорайоне ХБК города Херсона нанесли огнестрельное ранение местному жителю. Вражеская пуля повредила мужчине бедренную артерию, в результате чего он умер, — рассказали в прокуратуре.

При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по уголовному делу по факту нарушения законов и обычаев войны, совмещенных с умышленным убийством — ч. 2 ст. 438 УК Украины.

— В настоящее время расследования принимаются все возможные и надлежащие меры по установлению обстоятельств события и причастных лиц, — добавили в прокуратуре.