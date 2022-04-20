У Херсоні окупанти розстріляли чоловіка

Російські окупанти розстріляли чоловіка у Херсоні.

Нині Херсонська прокуратура розпочала розслідування. Трагедія сталася на блокпості у мікрорайоні ХБК.

– 19 квітня 2022 року військовослужбовці збройних сил РФ поблизу самовільно встановлених блокпостів у мікрорайоні ХБК міста Херсона, завдали вогнепальне поранення місцевому мешканцю. Ворожа куля пошкодила чоловіку стегнову артерію, внаслідок чого він помер, – розповіли у прокуратурі.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством – ч. 2 ст. 438 КК України.

– Наразі у кримінальному провадженні вживаються всі можливі та належні заходи для встановлення обставин подій та причетних осіб, – додали у прокуратурі.