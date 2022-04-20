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Факты / Происшествия

В Херсоне расстреляли пророссийского блогера Кулешова

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Валерій Кулєшов

В Херсоне утром убили 38-летнего пророссийского блогера Валерия Кулешова. Об этом сообщил депутат областного совета Сергей Хлань.

— По улице Кулиша, 1А возле дома констатировали смерть жителя Херсона Кулешова Валерия Юрьевича. При осмотре умершего зафиксированы телесные повреждения в виде множественных огнестрельных ранений, а именно туловища и верхних конечностей, – написал Хлань.

Он отметил, что Кулешова расстреляли в автомобиле Mazda у подъезда в Шуменском микрорайоне. Инцидент произошел 20 апреля в 8.15 по киевскому времени.

Известно, что Кулешов в 2015 году побывал в АТО, затем начал сотрудничать с пророссийскими организациями. В частности, сопровождал в поездках членов партии Шария и ОПЗЖ. Кулешов баллотировался в парламент девятого созыва как самовыдвиженец.

Он также пробовал попасть в Херсонский городской совет восьмого созыва с партией Херсонцы.

В 2020 году Кулешов вместе с соратником Ильи Кивы Кириллом Стремоусовым избил журналиста местного издания.

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Источник: Сергей Хлань

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